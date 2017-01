Ponent guanyarà temperatura

Un informe sobre el canvi climàtic de 140 autors, alguns lleidatans, alerta que les morts per cops de calor es multiplicaran per vuit el 2050 || Perjudicarà el turisme i l’agricultura

Les onades de calor provocaran a mitjans de segle vuit vegades més morts que en l’actualitat a Catalunya. Si ara hi ha uns 300 morts a l’any, el 2050 es preveuen 2.500 morts per aquesta causa com a conseqüència de l’augment de la temperatura. Aquesta és una de les principals conclusions del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que preveu un increment de la temperatura mitjana de fins a 1,4 graus i una reducció de la pluviometria de gairebé un 10%. Amb més calor i menys pluja, hi haurà conseqüències per a la salut de les persones, per