Brussel·les aconsegueix un acord sobre el final del roaming per al proper mes de juny

Actualitzada 01/02/2017 a les 10:48

L’acord consisteix en un preu a l’engròs màxim fixat en 0,032 euros per minut per a les trucades i 0,01 per als sms

Una persona mostra un SMS amb informació de "roaming" al seu telèfon mòbil durant el ple del Parlament Europeu a Estrasburg (França) EFE

La Unió Europea (UE) ha aconseguit aquesta matinada un acord sobre el final dels càrrecs d’itinerància telefònica, el roaming, per als consumidors dels Vint-i-vuit a partir del proper 15 de juny.



L’acord consisteix en un preu a l’engròs màxim fixat en 0,032 euros per minut per a les trucades i 0,01 per als sms, va informar el Consell de la UE en un comunicat.



Quant a les dades, es preveu una reducció progressiva de 7,7 euros per gigabyte a partir del 15 de juny, 6 euros a partir de l’1 de gener de 2018, 4,5 euros el 2019, 3,5 euros el 2020, 3 euros el 2021 i 2,5 euros el 2022.



Els negociadors de les tres institucions (Parlament Europeu, Comissió i Consell) van aconseguir un acord informal, que encara ha de ser confirmat pels països i l’Eurocambra, per a una reforma que determina quina quantitat poden cobrar-se els operadors per utilitzar altres xarxes per proporcionar serveis d’itinerància.



Les noves cotitzacions han de ser prou baixes per permetre als operadors oferir aquesta itinerància sense recàrrec als clients ni augmentar els preus interns, mentre garantir que els operadors de països de destinació puguin recuperar costos sense augmentar els preus domèstics.



També, permetre el manteniment i la millora de xarxes a tot Europa, va destacar el Consell en el comunicat.



La institució va subratllar que la part més crucial de la reforma és el límit de dades, en un context d’augment "exponencial" del seu ús en els últims anys.



A fi de les tarifes d’itinerància, s’espera que l’ús de dades a l’estranger es dispari, ja que els consumidors no hauran de recórrer a les connexions wi-fi per navegar de manera assequible.



"La decisió d’avui és l’últim pas d’un procés que va començar fa deu anys", va dir el ministre d’Economia, Serveis Comercials i Comercials de Malta -a càrrec de la presidència de torn de la UE aquest semestre-, Emmanuel Mallia.



El comissari encarregat del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, va celebrar l’acord i va dir que aquest "és l’última peça del puzle".



"A partir del 15 de juny, els europeus podran viatjar a la UE sense càrrecs de roaming. També ens hem assegurat que els operadors puguin continuar competint amb les ofertes més atractives als seus mercats nacionals", va assegurar.



Des de 2007, els preus del roaming han caigut un 90 %, l’última vegada a l'abril de 2016, a 5 cèntims per minut de trucada de veu, 2 per SMS i 5 per MB de dades sobre les taxes nacionals.



El 2015, la UE va acordar posar fi a les tarifes d’itinerància per a les persones que viatgen periòdicament a la UE.