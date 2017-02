Una nova teràpia prèvia a la cirurgia en càncer de mama aconsegueix més del 50% de curació

El Ministeri de Sanitat ha aprovat el finançament del nou tractament

Un nou tractament administrat prèviament a la cirurgia en dones amb càncer de mama HER2+ aconsegueix la curació en més del 50 per cent dels casos, el que suposa un nou avenç perquè s'entre al quiròfan amb una malaltia ja residual, tant a la mama com a l’axil·la.

El Ministeri de Sanitat ha aprovat el finançament del nou tractament amb Pertuzumab i el seu ús en el Sistema Nacional de Salut per a les pacients amb l’esmentat grup de càncer, que representa al voltant del 20% dels casos.

Cada any es diagnostiquen a Espanya 27.747 dones amb càncer de mama (una de cada cinc pacients patirà el HER2+) i en el 90 % dels casos es detecta en fases inicials, quan el tumor està a la mama o als ganglis limfàtics.

Una fase precoç en què es millorarà el pronòstic amb el Pertuzumab, com a teràpia prèvia a la cirurgia, seguida de cirurgia i després de l’operació.

"Gran notícia", "excepcional" i "reconfortant" són els adjectius amb els que han qualificat al nou fàrmac el president del Grup Espanyol d’Investigació en Càncer de Mama (Geicam) i cap d’Oncologia de l'Hospital Gregorio Marañón, Miguel Martín; la presidenta del grup Solti i oncòloga de l’Hospital 12 de octubre, Eva Ciruelos; i la directora mèdica de Roche, Annarita Gabriele.

A partir d’ara, segons aquests experts, el nou fàrmac podrà utilitzar-se no només en pacients metastàtiques com a primera opció (es va aprovar el 2014 per a aquesta indicació), sinó també en dones diagnosticades en estadis inicials, millorant així el pronòstic d’aquest subtipus de tumor i afavorint que es facin cirurgies més conservadores.

El tractament amb Pertuzumab previ a la cirurgia sol durar entre tres i sis cicles, és a dir, de dos a cinc mesos, ha explicat Ciruelos.

Ha lamentat que "encara es continuïn realitzant intervencions molt agressives basades en la mida inicial del tumor i no en la mida final que s’aconsegueix després del tractament previ a la cirurgia".

Aplicar un tractament previ a la cirurgia té, a més, avantatges quant a l’aspecte emocional de la dona, i permet a l’oncòleg saber abans si un tractament està funcionant o no.

"Dóna una segona oportunitat a la dona", ha assenyalat Martín.

Per aconseguir tot això aquests especialistes han recomanat posar-se sempre en mans d’un hospital amb un "equip multidisciplinari" en el tractament del càncer.

De fet, Martín ha aconsellat "anar-se’n a un altre hospital" si al que s’acudeix primerament no compta amb aquest tipus d’equips d’equips.

En el programa clínic amb Pertuzumab han participat 130 pacients de 16 centres de vuit comunitats autònomes, i la seua aprovació suposa la primera vegada que les autoritats sanitàries donen el vistiplau a un fàrmac per a càncer de mama a partir de dades d’una "resposta patològica completa", quan no hi ha presència de la malaltia invasiva en mama i a ganglis axil·lars.

"Abans els càncers de mama HER2+ eren el coco i ara són dels de millor pronòstic", han conclòs Ciruelos i Martín.