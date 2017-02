Cauen un 70 per cent les adopcions a Lleida per esperes de fins a deu anys

En tot just una dècada s’ha passat dels 57 nens del 2006 als 19 del 2015

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Llargues esperes de fins a vuit i deu anys per poder adoptar, la crisi o les condicions cada vegada més dures imposades per països com la Xina o Rússia, que s’havien convertit en els més habituals per portar un fill, han fet que les adopcions hagin caigut en picat l’última dècada a Lleida, amb un 70% menys de processos registrats. L’adopció de nens, tant nacional com internacional, ha caigut en picat a les comarques lleidatanes en l’última dècada. Així ho posen de manifest les xifres del departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, segons les quals el 2015 van ser adoptats