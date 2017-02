Els col·legis dediquen només 1 hora al mes a educar en la prevenció del càncer

El 97% dels docents creu que Educació per a la Salut ha de ser una "matèria prioritària"

Més de la meitat dels centres educatius de Primària i Secundària reconeixen que només dediquen tot just una hora al mes a l’Educació per a la Salut (EPS), malgrat que els hàbits de vida saludables podrien prevenir, per exemple, més del 40% dels tumors.

És una de les conclusions del primer estudi per conèixer el que es fa sobre prevenció a través d’una vida saludable en els col·legis i instituts, i que ha realitzat la Asociación Española Contra el Càncer (AECC) amb motiu de commemorar-se aquest dissabte el Día Mundial contra el Càncer.

Precisament el 97 % dels docents creuen que EPS ha de ser una "matèria prioritària", donar-se en horari lectiu (88 %), que sigui conduïda per experts externs (78 %), impartida dins dels centres (84,4 %) i amb la implicació dels pares (74 %).

L’estudi, basat en entrevistes a 1.700 docents públics, privats i concertats d’Espanya, també servirà per analitzar el risc d’aquesta malaltia en el futur.

L’AECC ha recordat a més que, segons les dades del Ministeri de Sanitat, el 31,4 % dels escolars de Secundària (12 als 16 anys) han fumat alguna vegada l’últim any i gairebé el 9% ho fa diàriament.

El 18,6 % ha consumit cànnabis en l’últim mes i 146.000 estudiants d’entre 14 i 18 anys han començat a consumir-lo l’últim any.

I quant al consum d’alcohol, la mateixa enquesta mostra que 8 de cada 10 escolars l’han begut alguna vegada; 1 de cada 3 en forma d’afartament, i 2 de cada 10 s’han emborratxat l’últim mes.

També amb dades de Sanitat, l’AECC ressalta que el 41,3% dels nens entre 6 i 9 anys tenen sobrepès o obesitat.

"Aquestes dades no conviden a l’optimisme", segons aquesta Associació, que ha assenyalat que l’EPS és "una matèria transversal prevista a la Lomce".

Els temes inclosos a l'EPS són: activitat física i alimentació saludable; benestar i salut emocional; educació afectivosexual; seguretat i prevenció de riscos, lesions i accidents; i educació sobre drogodependències.

I si és un 60 % el temps que els centres, en general, dediquen a aquesta matèria, a Secundaria s’ha observat que destinen fins i tot menys hores, ja que gairebé la meitat dóna 11 hores a l’any.

Per matèries, el 77,5 % dels centres prioritzen l’activitat física i l’alimentació saludable amb dos hores al mes, encara que hi ha un 22,5 % que no dedica cap, i en educació sobre drogodependència sobrepassa el 50 %.

A l’ESO gairebé un 30 % dels centres no dediquen cap hora a activitat física i alimentació, davant el 16 % que no ho fa en Primària.

Fins i tot en un 40 % dels centres els alumnes d’ESO no reben classes sobre drogodependències quan en aquesta franja d’edat és on els adolescents s’inicien.

Al contrari, el 83 % dels professors creu que hauria de ser prioritària per als alumnes de Secundària.

Davant d’aquestes dades, l’AECC ha decidit dedicar la VI edició del Fòrum Contra el Càncer a analitzar aquells punts prioritaris i urgents per ser més eficaços en la prevenció, convidant a docents, alumnes, mèdics, famílies i ONG, que inaugura avui la reina Letícia i comptarà amb l’assistència de la ministra de sanitat, Dolors Montserrat.