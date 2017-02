La Generalitat finançarà 2.000 places més en residències de gent gran

A Lleida hi ha actualment 740 persones en llista d’espera

Imatge d'arxiu d'una residència de Lleida.

La consellera d'Ocupació, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha anunciat aquest divendres a Lleida que l'augment del pressupost del departament permetrà finançar 2.000 places més en residències de gent gran. A la capital del Segrià, ara per ara hi ha 740 persones en llista d'espera.



Bassa ha realitzat avui la seua primera visita institucional a la Paeria. Tot i que havia vingut en d'altres ocasions, no ha estat fins ara que s'ha pogut reunir amb l'alcalde, Àngel Ros, per tractar les polítiques socials i d'ocupació coordinades amb la Generalitat.



Un altre dels aspectes que està sobre la taula de la consellera és la Renda Garantida Ciutadana. De fet, dilluns es reuneix amb els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular que vol assegurar uns ingressos mínims a tots els ciutadans. Bassa està convençuda que arribaran a un consens i que aviat serà una realitat.