Protecció infantil en ruptures

Jornada a la UdL sobre els drets dels menors en separacions conflictives || Augmenten els casos de maltractament per la instrumentalització dels fills

Professionals de la salut, l’educació, els serveis socials i el dret, entre d’altres, van participar ahir en una sessió informativa sobre la vulneració dels drets dels menors en ruptures conflictives de parella. La sessió, organitzada per l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), es va celebrar a la Facultat de Dret de la UdL i forma part dels grups de treball posats en marxa per l’entitat per fer front a un nombre creixent de casos en què els nens es converteixen en un “instrument” en un procés de divorci que pot constituir una situació de maltractament infantil.Amb la intenció de