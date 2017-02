L’exministre Fernández Díaz supera un càncer hepàtic diagnosticat el 2016

Afirma que ja està a entre el 75 % i 80 % de la seua capacitat física

L’exministre del Interior Jorge Fernández Díaz ha superat un càncer hepàtic que li van diagnosticar el març de 2016 i es troba en la recta final de la convalescència, fins el punt que afirma que ja està a entre el 75 % i 80 % de la seua capacitat física.

En una entrevista que publica El Periódico de Catalunya, amb motiu del Día Mundial de la Lluita contra el Càncer, Fernández Díaz revela que ja ha superat el càncer, que li va ser diagnosticat el març de 2016 i pel qual durant vuit mesos es va sotmetre a un tractament mitjançant radiombeolització hepàtica selectiva a la Clínica Universitària de Navarra.

"Estic bé. Gràcies a Déu, estic curat. El magnífic treball de l’equip mèdic m’ha salvat i per a ells només tinc paraules de gratitud i reconeixement. Jo ara em sento molt bé, i el que estic és esperant a estar al 100 % de la meua capacitat per reincorporar-me al treball", afirma Fernández Díaz, actualment president de la Comissió de Peticions del Congrés.

En l’entrevista, Fernández Díaz explica que quan li van diagnosticar el tumor maligne hepàtic era ministre d’Interior en funcions, per la qual cosa només ho va comunicar al seu cercle íntim i al president del Govern, Mariano Rajoy, que a tota hora li va brindar "un suport i una comprensió extraordinaris".

De fet, fins el moment únicament havia transcendit, el novembre passat, que Fernández Díaz havia estat sotmès a una llarga intervenció d’una lesió hepàtica greu de la qual estava sent tractat a la Clínica Universitat de Navarra, amb seu a Pamplona.

"Record que quan, després de la revisió corresponent, els metges em van anunciar que estava curat, em van dir: 'no oblidis que estàs curat i has salvat la vida'. A mi se’m va quedar gravat: no és que m’hagi curat d’una apendicitis, és que he salvat la vida", indica l’exministre.

Para Fernández Díaz, una experiència d’aquestes característiques "suposa un punt d’inflexió" en la vida d’una persona. "Quin dubte cap que quan vius una patologia d’aquestes característiques, hi ha un abans i un després en la teua vida. Aquesta consciència que som éssers mortals t’ensenya a dimensionar les coses", reconeix.