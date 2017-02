La Generalitat promet més fons per a residències

A Lleida ciutat hi ha 740 persones en llista d’espera || Ajuda als centres especials davant de la pujada del salari mínim

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va assegurar ahir a Lleida que el seu departament finançarà 2.000 places més en residències per a la tercera edat a Catalunya, sense concretar quantes beneficiaran les comarques de Ponent. Així ho va assenyalar ahir en la seua primera visita institucional a la Paeria, on es va reunir amb l’alcalde, Àngel Ros, per tractar qüestions de caràcter laboral i social. Segons Bassa, amb el pressupost del 2017, el seu departament compta amb 50 milions d’euros més que l’any passat per finançar places col·laboradores en centres de dia i residències geriàtriques,