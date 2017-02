El Gran Teatre fa 50 anys

Es va aixecar en plena dictadura sobre un terraplè on s’ubicava l’abocador de Cervera || Quan es va estrenar, va ser el de més capacitat d’Espanya i un dels més grans d’Europa

El Gran Teatre de Cervera celebra aquest any el mig segle de vida. L’edifici es va aixecar durant el franquisme sobre un terraplè on s’ubicava l’abocador de la capital de la Segarra. El projecte es va acollir a les iniciatives del ministeri d’Informació i Turisme dedicades a construir grans paradors nacionals en el moment de plena efervescència de les tradicions religioses d’aquell fosc període històric.Inaugurat per Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, va obrir les portes el 12 de març de l’any 1967 amb 2.200 places, en aquell temps el teatre més gran d’Espanya i un dels més grans d’Europa.