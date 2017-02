Menys contaminants i de gamma mitjana

El medi ambient i el preu segueixen marcant el criteri dels compradors que visiten la vintena edició de Lleida Ocasió || El sector constata el repunt de les vendes de vehicles d’ocasió

La contaminació i el preu són factors determinants a l’hora de comprar un cotxe, segons van constatar ahir els visitants del saló Lleida Ocasió, que ha obert les portes des de divendres fins avui, amb prop de 500 vehicles a la venda. Alguns compradors van manifestar inquietud per adquirir un cotxe més eficient després que algunes ciutats com Barcelona i Madrid hagin implantat restriccions als turismes que més contaminen l’aire. Encara que a Lleida l’esmentada prohibició no ha arribat, la sensibilització pel medi ambient ha augmentat i hi ha un interès més gran pels vehicles de gasolina que pels dièsel.