Presenten més de 100.000 firmes perquè un nen pugui tenir dos mares

Les ha aconseguit un matrimoni de dos dones de Denia

Un matrimoni format per dos dones ha presentat aquest dilluns en la Direcció General de Registres i Notariat, que depèn del Ministeri de Justícia, més de 100.000 firmes que sol·liciten a l’administració poder registrar legalment el seu nadó Lennon com a fill de les dos.

A l’entrega de firmes han comptat amb el suport de representants de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (Felgtb).

María José Torres i Brenda Kelleher, casades des del 2007 i amb uns altres dos fills, han denunciat que al registre civil de Denia no van poder inscriure Lennon a nom d’ambdues per no presentar el certificat d’inseminació de la clínica.

Torres, la mare que no apareix registrada, ha assegurat que amb els seus dos fills anteriors no van haver d’entregar "cap paper extra".

A més, ha explicat que, si bé per al registre nacional és com si el petit "tingués només una mare", sí que han rebut el títol de família nombrosa per part de la Generalitat Valenciana, on apareixen registrades com dos mares amb tres fills.

"Hi ha una incongruència aquí: d’una banda, Lennon legalment no és el meu fill i d’altra banda de l’Administració sí que ens estan veient com a família, com ens veuen tots els veïns, amics i tota la gent que ens està donant suport", ha afirmat Torres.

Kelleher, la mare gestant, ha demanat que els tractin "igual que una parella heterosexual", ja que aquest certificat no l’hi demanen a aquestes parelles que tenen fills per inseminació artificial.

"Jo ara tinc dos llibres de família: un amb ella i els meus altres dos fills i un altre com a mare soltera amb ell (Lennon) sola, i no és just, no em sembla un tracte igual", ha lamentat Kelleher.

La responsable de Relacions Institucionals de la Federació, Boti García, ha instat a l’administració a "equiparar drets" per evitar aquestes "discriminacions flagrants", per la qual cosa ha anunciat que impulsaran un esborrany de llei per la igualtat del col·lectiu LGTB.

"Esperem que la Direcció General de Registres i del Notariat reconegui que no s’ha dictat una resolució conforme a la realitat, conforme a aquesta llei del matrimoni igualitari que amb tant esforç aconseguim implantar", ha asseverat García, mentre ha demanat d’incorporar Lennnon a l’"autèntic" llibre de família d’aquestes dones.