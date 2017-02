Els pediatres recomanen consumir altres peixos blancs en lloc de panga

EFE Actualitzada 07/02/2017 a les 18:56

Aconsellen la ingesta d’altres varietats de peix com a lluç o llenguado, tres a quatre vegades per setmana, i limitar el consum de peixos blaus com les sardines, salmó o tonyina a una vegada a la setmana

El Comitè de Nutrició de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha recomanat aquest dimarts consumir altres varietats de peix blanc en substitució del panga i ha recordat que Espanya disposa de peixos més conformes a la nostra tradició gastronòmica i amb unes millors característiques nutricionals.



Arran de la polèmica sorgida sobre el consum d’aquest peix blanc d’origen asiàtic, aquesta associació ha aconsellat en un comunicat la ingesta d’altres varietats de peix com a lluç o llenguado, tres a quatre vegades per setmana, i limitar el consum de peixos blaus com les sardines, salmó o tonyina a una vegada a la setmana.



El doctor José Manuel Moreno, coordinador del Comitè de Nutrició, ha dit que el fet que la pesca de les esmentades espècies sigui "més respectuosa" amb el medi, el seu entramat laboral "més conforme al nostre sistema de valors" i la seua qualitat nutricional "millor" són raons "més que suficients" per afavorir el consum d’altres espècies que no siguin el panga o la tilàpia.



Ha recordat que la suposada perillositat de la ingesta del panga resideix principalment "en la creença que pot acumular més metalls tòxics o pesticides que altres peixos".