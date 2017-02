Galetes solidàries per finançar projectes de la Fundació Crisàlida

En col·laboració amb una botiga de Benavarri

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Benavarri va acollir dissabte passat la presentació de les Galetes Medardetas, un dolç creat per la botiga L’Alforjeta i la Fundació Crisàlida de Camporrells d’atenció a persones amb discapacitat. Part dels beneficis que s’obtinguin amb la seua venda serviran per finançar els projectes que porta a terme aquesta entitat. L’acte va comptar amb la participació de deu veïns de la localitat en un tast sorpresa per descobrir aquest nou producte. Durant aquesta degustació a cegues, en la qual també van estar presents membres de la fundació, els assistents van poder descobrir les galetes mitjançant el tacte, l’olfacte, el gust i, finalment,