Noves ajudes a Lleida per a famílies en risc d'exclusió social i amb persones amb discapacitat

REDACCIÓ Actualitzada 07/02/2017 a les 17:36

La Diputació aporta 250.000 euros a programes de Càritas, Creu Roja i Allem

La Diputació de Lleida destinarà 200.000 euros al projecte Suport a l’habitatge per a persones i famílies que desenvolupen les entitats Càritas i Creu Roja de forma conjunta per atorgar ajuts al lloguer i al pagament dels subministraments de llum, aigua i gas a persones o famílies en situació d’exclusió social que requereixen aquest suport socioeconòmic i personal.



Així ho ha anunciat aquest divendres el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, durant la presentació dels projectes que han sorgit de les reunions de la Taula Assessora del Tercer Sector i Salut a Lleida que convoca la corporació provincial periòdicament per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.



L’altra iniciativa, que compta amb una aportació de 50.000 euros per part de la corporació, és el programa Respir d’ALLEM, que consisteix a oferir als cuidadors no professionals (pares, germans o altres familiars) de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament un servei de descans de mínim 24 hores amb pernoctació inclosa.



Els dos projectes s’han presentat aquest dimarts a la corporació en una roda de premsa que ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; de la secretària general de Càritas Lleida, Maria José Rosell; del president d’ALLEM, Antoni Mateu, i del president del Banc dels Aliments, Joan Saura.



Els ajuts s’atorgaran per un mínim d’un any i un màxim de tres anys per aconseguir l’estabilitat de la persona o la família.



La secretària general de Càritas Lleida, Maria José Rosell, ha explicat que ja s’atorguen ajuts de forma puntual a aquelles famílies que ho necessiten. La diferència amb aquest nou programa, que beneficiarà una quarantena de famílies, és que “oferirem una ajuda més llarga en el temps que permetrà treballar altres aspectes de la vida de la família incidint en la seva integració”.



D’altra banda, el programa Respir facilita el descans del cuidador mentre les entitats que formen part d’ALLEM es fan càrrec de la persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament per donar un descans al seu cuidador ja sigui per problemes de salut, estrès familiar o per motius laborals o econòmics, segons ha explicat el president d’ALLEM, Antoni Mateu.



Aquest programa està pensat per ajudar a prevenir situacions de deteriorament de la relació familiar derivades de la dificultat de l’atenció continuada de la persona amb discapacitat, per envelliment dels cuidadors o l’elevat grau de discapacitat.



ALLEM posa a disposició 28 places a les diferents entitats que formen part de la Federació i la previsió és poder oferir una mitjana de 280 serveis.