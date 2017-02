Més ajuts per a famílies sense recursos o amb discapacitats

Dos projectes de Creu Roja, Càritas i Allem amb 250.000 € de la Diputació

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Ajudar d’una forma més continuada famílies amb pocs recursos en qüestions relacionades amb l’habitatge o donar un cop de mà a les que tenen al seu càrrec una persona amb discapacitat intel·lectual. Aquests són els objectius dels dos programes que han sorgit de la Taula Assessora del Tercer Sector i Salut de Lleida i que compten amb un total de 250.000 euros de finançament aportats per la Diputació, on ahir es van presentar. El primer, el Projecte de Suport a l’Habitatge, és una iniciativa conjunta de Càritas i de Creu Roja a què es destinaran 200.000 euros. Serviran per sufragar