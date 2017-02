El Carnaval de Lleida espera igualar la cinquantena de carrosses de l'any passat

La celebració tindrà lloc del 22 de febrer a l’1 de març, amb la gran rua des dels Camps Elisis com a acte central

El cartell de l'edició 2017 del Carnaval és obra de Judith Vidal / Foto: Òscar Mirón

La ciutat de Lleida ja ho té tot a punt per acollir la festa de Carnaval, que enguany. La tinent d’alcalde i regidora Montse Parra ha presentat aquest divendres la programació, il·lustrada amb un, estudiant de segon del Cicle d’Il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol.Per segon any consecutiu es comptarà amb la participació de laque el 22 de febrer, a les 18.30, donaran el tret de sortida al Carnaval de Lleida amb “Quin disbarat”.La tradicionaltindrà lloc el 23 de febrer a les 20.00 hores a la Plaça Ricard Viñes, on també es podrà degustar el pastís de carnaval, una iniciativa del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. També tindrà lloc, com és habitual, la, que sortirà divendres dia 24 de febrer a les 18 hores des de la plaça Sant Joan, recorrent el Carrer Major, Cavallers, Tallada i finalitzarà a la plaça de Sant Llorenç amb una xocolatada. Divendres, també, es farà la, a l’avinguda Doctora Castells, organitzada pel Col·lectiu Cultural Cappont.Dissabte 25, a les 11.30 i des de la plaça de l’Ereta, hi haurà la tradicional passejada de laque, acompanyats per la Ilerband, recorreran diversos carrers de la ciutat fins arribar a la plaça Paeria on es farà el lliurament del manifest a les autoritats.El plat fort del Carnaval serà dissabte a la tarda, quan a les 17.45 hores es farà la lectura del Pregó de Carnaval a càrrec de Pau Pi i, posteriorment, a les 18.00, començarà la. Un total de 35 carrosses i 8 comparses s’han inscrit fins al moment en aquesta desfilada, tot i que. La previsió per enguany, segons Montse Parra, “és mantenir els nivells de participació dels anys anteriors”.Les carrosses i les comparses sortiran delspel carrer de Santa Cecília, continuaran per l’avinguda de les Garrigues, el pont Vell, la rambla Francesc Macià, la rambla de Ferran fins a la plaça de Ramon Berenguer IV, on giraran.Diumenge tindrà lloc la, que recorrerà un cop més els carrers del Centre Històric. Els guanyadors seran premiats amb un viatge per a 4 persones, gentilesa de Viatges Iltrida. Altres activitats, com la vetlla de les despulles del Pau Pi, l’enterro de la sardina o el concurs infantil de disfresses complementen la celebració.