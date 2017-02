Una vida que batega amb força

Unai, un nen d’Alpicat al qual van trasplantar el cor després de passar un any connectat a un d’artificial, porta una vida normal i practica tenis i natació || Té un canal a YouTube sobre videojocs

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

LES CLAUS BERLIN HEART TRANSPLANTAMENTS ÒRGANS INFANTILS Així s'anomena el cor artificial que va mantenir amb vida Unai durant un any quan en tenia quatre. És un dispositiu d'assistència ventricular que sol utilitzar-se unes setmanes mentre el pacient espera un transplantament. A finals del 2016 hi havia 83 lleidatans en llista d'espera, la immensa majoria malalts de ronyó (75), fetge (6), cor (1) i pulmó (1). Quant als transplantaments practicats a lleidatans, el 2016, van ser 54, un 15% més que l'any anterior. Els nens i els adolescents són els que estan més temps en llista d'espera per un transplantament perquè hi ha pocs donants de