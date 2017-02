Tres famílies lleidatanes expliquen a SEGRE la dura batalla contra el càncer infantil

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’esperança que els petits Clàudia i Abel superessin un càncer infantil (el 15 de febrer n’és el Dia Mundial) era mínima. Però la seua valentia i la de les famílies, també la de la Sandra, una jove que va tenir leucèmia, ha fet que avui estiguin aquí, a Aitona, Castelldans i Bellpuig, passant per la vida com el que són: petits grans herois.Juny del 2012. Falta un mes perquè arribin les rebaixes i la Sílvia ja pensa en la roba per al pròxim hivern que li comprarà a l’Abel, el seu fill de dos anys. Ho ha fet així sempre