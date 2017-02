© Voluntariat a tota màquina

Prop de 200 treballadors de CaixaBank i les seues filials a les comarques de Ponent col·laboraran amb 36 entitats fins al 19 de febrer || En set dies s’han programat 132 activitats socials

Portar el voluntariat al màxim nivell és l’objectiu dels empleats de CaixaBank i les seues filials que, des d’ahir i fins al proper 19 de febrer, participaran en la Setmana Social, set dies en què compartiran temps i dedicació amb diferents entitats i col·lectius.

A Lleida, fins a la data, ja s’han apuntat prop de 200 treballadors per participar en alguna de les 132 activitats programades a les comarques de Ponent i en què treballaran braç a braç amb fins a 36 entitats del territori com l’Associació Talma, la Fundació La Manreana, Càritas Diocesana d’Urgell, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega, la Fundació Aspros, Aremi, Banc dels Aliments o Creu Roja, entre d’altres.



L’Associació de Voluntaris de La Caixa de Lleida col·labora amb les entitats durant tot l’any

Per tercer any consecutiu, CaixaBank i la Fundació Bancària La Caixa impulsen aquesta setmana de voluntariat, que en el conjunt de l’Estat aglutinarà més de 10.0000 voluntaris en més de 5.000 activitats socials. Una setmana que permetrà als treballadors, i alguns clients, de l’entitat disposar de temps per participar en les activitats socials que es desenvolupen al llarg de tot l’any de la mà dels Voluntaris de La Caixa.

A Lleida, associació Asvolcall es nodreix principalment d’empleats jubilats, però també dels que encara segueixen en actiu i a tots els nivells de responsabilitat, així com de familiars i amics.

Manipular aliments, ajudar en menjadors socials, passejar amb les persones grans i jugar o fer els deures amb els més petits, són algunes de les activitats que realitzen els voluntaris. Segons explica Fanlo, aquestes activitats “creen addicció” i “et converteixen en millor persona”.

A més, la Setmana Social ajudarà a donar impuls al voluntariat i incrementarà la solidaritat. “Fem alguna cosa pels altres i ho fem junts”, assenyala.