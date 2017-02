Els nens marquen els plans

Lleida disposa d’almenys 45 establiments de restauració i serveis dirigits a un públic familiar || Amb zones de joc segures, monitores de lleure i espais de lactància i canviadors

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Cada vegada hi ha més establiments que tenen en compte les necessitats de les famílies per dissenyar els espais. Són un nou nínxol del mercat que hotels i restaurants fa un temps que han començat a conquerir, tal com explica el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau. “A les Valls d’Àneu ja fa anys que treballem en aquesta línia, de fet va ser el primer lloc a rebre el segell de la Generalitat de Destinació Turística Familiar. Al pla la tendència ha arribat una mica més tard”, va dir Castellarnau, que va assenyalar que “cada vegada més,