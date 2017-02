Prop del 60% de les dones que atén el telèfon de violència masclista conviu amb els fills

La majoria d'usuàries té entre 31 i 40 anys

La línia 900900120 que l’Institut Català de les Dones (ICD) posa a disposició de les dones en situació de violència masclista va atendre al llarg de l’any passat un total de 10.016 trucades. Això representa que s’han atès una mitjana de 835 trucades mensuals i entre 27 i 28 trucades diàries. De l’anàlisi de les dades es fa palès que el 58,16% de les dones ateses tenen filles i fills que viuen en el mateix nucli familiar on es produeix violència masclista i familiar.Segons ha explicat la presidenta de l’ICD, Teresa M. Pitarch, “les dades de les atencions a les dones en situació de violència masclista que ens han trucat ens ajuden a visibilitzar un vessant ocult d’una realitat que pateixen moltes dones, i també el seu entorn més immediat, i de la qual només s’acostuma a parlar quan es produeix un cas d’assassinat”.Les dones que atén el servei tenen majoritàriament entre 31 i 40 anys, que representa el 38,22%. Les dones entre 41 i 50 anys fan el 27,42% de les trucades, seguides del grup de dones entre 18 i 31 anys, que representen el 17,48%.Pel que fa a les formes de la violència masclista, i que poden coincidir més d’una forma alhora, l’any 2016 la taxa de les atencions per situacions de violència psicològica va ser del 99%; i del 37% per situacions de violència física; del 7% per violència econòmica, i del 2,4% per violència i abusos sexuals.Per àmbits, el 94,67% de les trucades van ser per violència masclista en la parella. En la resta d’ocasions es tracta de violència familiar (2,8%), social comunitària (2,2) i laboral (0,3).Les trucades són efectuades en un 71% d’ocasions per la pròpia usuària, per part d’un familiar o persona propera en un 27%, i per part d’un o una professional en un 2%. De les trucades procedents de l’entorn, el 30% són d’amistats, el 27% pares/mares, el 12% són germans/es i el 9% les pròpies filles o fills.En els darrers dos anys el 48,25 % de les dones expliquen que conviuen amb l’agressor, mentre que l’any 2014 hi convivien un 56%. Per altra banda, també augmenten les atencions per violència masclista perpetrada per part d’una exparella i disminueixin les atencions telefòniques per violència masclista de la parella actual. L’any 2016 el 61% dels casos era per violència masclista de la parella actual i en el 39% de l’exparella. L’any 2015 la proporció va ser de 63% i 37% i l’any 2014 les trucades produïdes per violència masclista de la parella eren el 68% i de l’exparella el 32%.La distribució territorial de les trucades és la següent: un total de 7.490 procedeixen de les comarques de Barcelona; del Camp de Tarragona en procedeixen 931; de Girona 681; de les Comarques Centrals 426; de Ponent 328; 124 de les Terres de l’Ebre; i 36 de l’Alt Pirineu i Aran.