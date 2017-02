Sis de cada deu dones renuncien a la seua carrera professional després de ser mares

Els pares només renuncien a continuar progressant a la feina en el 6,2% dels casos, davant de la mateixa situació

El 58,1% de les dones aparca o alenteix la seua carrera professional després de tenir fills i permet així que les seues parelles continuïn amb la seua trajectòria laboral; de fet, els pares només renuncien a continuar progressant a la feina en el 6,2% dels casos, davant de la mateixa situació.

Són dades de l’estudi sociològic "Som Equip" que ha presentat avui l’associació "Jo no renuncio", creada pel Club de Malasmadres, realitzat a partir de 24.000 entrevistes sobre la coresponsabilitat en les famílies espanyoles i que destaca la importància de treballar, precisament, com un equip a la llar.

L’estudi especifica que les decisions de les dones que suposen una renúncia es refereixen a sol·licitar reducció de jornada, excedències o fins i tot abandonar el mercat laboral.

No només les dones que han estat mares declaren que han aparcat la seua carrera una vegada que han tingut fills, sinó que fins i tot quan encara no els han tingut ja creuen que seran elles les que prendran les decisions de la renúncia en un 51,3 % dels casos.

Laura Baena, presidenta de l’associació, ha assegurat que existeixen "barreres externes, les que posa l’Estat no aprovant lleis i les de les empreses, però també barreres internes, que es posen a les llars quan l’home no sent que la conciliació és el seu problema."