El Pla, amb els refugiats

Els centres educatius del Pla d’Urgell recullen una tona i mitja de menjar per als immigrants que són a l’illa grega de Lesbos || La iniciativa va sorgir de diversos veïns i el col·legi d’Ivars

Un total de disset centres educatius de la comarca del Pla d’Urgell i un de Bellpuig han participat en una campanya de recollida d’aliments per als refugiats de l’Orient Mitjà i l’Àfrica que fugen dels conflictes i la pobresa i que es troben a l’illa grega de Lesbos. Aquesta és una iniciativa impulsada per diversos veïns d’Ivars d’Urgell que, sota el lema “Refugees, my home is your home”, organitzen diverses activitats solidàries de conscienciació sobre la situació que pateixen les persones obligades a exiliar-se. L’última proposta va ser recollir aliments destinats als camps de refugiats. Així ho van plantejar a