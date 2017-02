La crisi va colpejar cinc vegades més els infants pobres que els rics

Vuit de cada deu d’aquests menors continuaran sent pobres tota la seua vida, segons Save the Children

La crisi ha colpejat cinc vegades més els nens que menys tenen que els més rics, i mentre uns van perdre el 32 % dels seus recursos, els altres només els van disminuir un 6%, segons Save the Children, que augura que vuit de cada deu d’aquests menors continuaran sent pobres tota la seua vida.

És una de les principals conclusions de l’informe "Desheretats. Desigualtat infantil, igualtat d’oportunitats i polítiques públiques a Espanya", que alerta de com l’enorme disparitat s’ha encebat amb la infantesa: entre 2008 i 2015, el nombre de nens en situació de pobresa severa va augmentar en 424.000, situant la taxa en un 16,7 % davant l’11,2 % de la població general.

De fet, Espanya és el sisè país de la UE amb més desigualtat i on ha augmentant amb més rapidesa: entre 2008 i 2014, l’índex de Gini, que mesura el grau de desigualtat, es va disparar un 7,1 %, mentre que a Grècia ho va fer un 3,3 % i a Alemanya un 1,7 %.

Aquesta diferència és encara més gran entre la població infantil, ja que mentre el Gini general va ser de 34,6 punts, el de la infantesa va créixer un 8,4 % en els anys de la crisi fins arribar als 37,1 punts, ha puntualitzat el director general de Save the Children, Andrés Conde, que ha recalcat que el pitjor és que les conseqüències d’aquesta desigualtat són irreversibles per als nens".

I la caiguda dels recursos ha estat "especialment apressant i desproporcionada" per als nens pertanyents al 20 % més pobre de la població, ja que han vist disminuïts els seus ingressos en un 32 %, davant el 6 % dels més rics.

Una desigualtat que està directament lligada a l’ocupació dels seus pares, sent Espanya el país on més ha crescut el nombre de nens que viuen en llars on ningú no treballa, fins arribar als 800.000.