Lleidatans becats per Inditex

Sis alumnes de les comarques de Ponent obtenen una beca de la Fundació Amancio Ortega || Estudiaran primer de Batxillerat als EUA i al Canadà

Alba Porta i Mar Colomina són dos dels sis alumnes de les comarques de Ponent que viatjaran a finals d’estiu al Canadà i als EUA a estudiar primer de Batxillerat gràcies a una beca de la Fundació Amancio Ortega. A tot Espanya, la fundació del magnat d’Inditex ha concedit beques a 500 alumnes. I obtenir una d’aquestes beques no ha sigut gens fàcil.L’Alba i la Mar expliquen a SEGRE com ha sigut la selecció. “Ha sigut molt complicat perquè t’exigeixen un nivell molt alt i una personalitat forta per aprofitar l’experiència al màxim”, assenyalen. Tanmateix, aquestes dos joves no van