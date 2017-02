Un equip dirigit per una lleidatana crea una vacuna que frena el virus de la sida

La troballa, presentada ahir als EUA, estalvia els fàrmacs als portadors del VIH

Cinc persones portadores del VIH han aconseguit per primera vegada, amb una vacuna terapèutica, controlar el virus sense la necessitat d’un tractament antiretroviral. I ho han fet en un assaig clínic coordinat per la investigadora lleidatana Beatriz Mothe que ahir es va presentar als EUA, a la conferència més important del món sobre el tema.Un assaig clínic d’una vacuna terapèutica coordinat per la lleidatana Beatriz Mothe, investigadora de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) i metge de l’hospital Can Ruti de Badalona, ha aconseguit per primera vegada a la història que persones portadores del VIH siguin capaces de controlar