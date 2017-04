Calcinada una furgoneta en Torre-serona

Els seus cinc ocupants, veïns de Barcelona i Girona, han resultat il·lesos

Espectacular incendi d’una furgoneta aquest matí en el terme de Torre-serona, en una de les sortides de Lleida. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 11.40 hores en ser alertats pels ocupants del vehicle. El foc s’havia iniciat minuts abans de la part inferior de la furgoneta i els ocupants, cinc persones veïns de Barcelona i Girona, han intentat treure els seus estris personals de l’interior, ja que portaven maletes per passar uns dies de Setmana Santa. Tanmateix, les flames han anat en augment i han hagut d’allunyar-se del vehicle.

Els ocupants han explicat la seua alarma ja que a causa de l’incendi les rodes de la furgoneta han explotat. Fins al lloc s’hi han desplaçats dos dotacions dels Bombers, que han extingit les flames, encara que aquestes han cremat per complet el vehicle. Altres conductors han parat per assistir als ocupants de la furgoneta afectada, que no han resultat ferits.