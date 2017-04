La incidència d’artritis reumatoide baixaria un 30% si desaparegués el tabac

Aquesta malaltia afecta a unes 200.000 persones a Espanya

Si tothom deixés de fumar, la incidència d’artritis reumatoide -que afecta a unes 200.000 persones a Espanya- podria baixar en un 30%, ja que el tabac és un dels pocs factors que s’ha demostrat influeix en el desenvolupament de la malaltia.

Així el recull una nova guia per a pacients "Aprenent a viure amb l’artritis reumatoide", de la Societat Espanyola de Reumatologia, que inclou els aspectes de més utilitat per als afectats, com són el diagnòstic, el tractament i el maneig de la malaltia, a més de consells per a la vida diària, contactes amb associacions de pacients o recursos d’internet.

"És un document rigorós i veraç, que evitarà que els pacients vagin a buscar informació en fonts que no són tan fiables", segons el doctor Alejandro Balsa, reumatòleg del Hospital Universitario La Pau de Madrid, que recomana també dormir suficient, menjar de forma saludable i fer exercici físic moderat.

Balsal alerta sobre la falta d’educació sanitària dels pacients per reconèixer els símptomes de les artritis reumatoide, malaltia que tard uns 7 o 8 mesos en ser diagnosticada i un any en ser tractada posa per primera vegada. Malgrat això, el Doctor assegura que "és una de les malalties en les que més i millor s’està avançant".