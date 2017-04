Mona estiuenca i a l'aire lliure

Parcs com les Basses, millorat per a l’ocasió, reuneixen milers de lleidatans Dilluns de Pasqua || A Tàrrega, 400 persones ho celebren per primera vegada al càmping

© Centenars de persones van optar pel camping de Tàrrega, en el primer any que el consistori cedeix aquest espai per l'ocasió

© El parc de la Mitjana, a Pardinyes, va ser un altre punt on es van congregar els lleidatans per menjar-se la mona.

Menjar-se la mona a l’aire lliure és una de les tradicions més arrelades entre els catalans. Una tradició que aquest dilluns milers de lleidatans van continuar aprofitant en una jornada de sol i temperatures gairebé estiuenques. El parc de les Basses, la Mitjana, l’Ermita de Grenyana, Serrallarga, el Parc del Vilot, Llívia o partides de l’Horta van ser algun s dels llocs elegits a la ciutat de Lleida.

Els lleidatans que van optar pel parc de les Basses van poder disfrutar de les millores acabades d’inaugurar per l’ajuntament, que preveu finalitzar el pla de xoc per condicionar el recinte en un any. Així ho va explicar aquest dilluns l’alcalde accidental, Fèlix Larrosa, durant la seua visita. Segons va explicar, les obres transformaran l’espai en un parc urbà, preservant la seua història però millorant els serveis els ciutadans. Per conservar-lo, va instar la ciutadania a unir els seus esforços amb l’ajuntament.

Famílies i grups d’amics van compartir aquest dilluns jocs, rialles i taula a les Basses. Alguns van explicar que van cada any al parc per celebrar no només Dilluns de Pasqua, sinó també altres festius, i van demanar millores a l’espai. També el parc de la Mitjana va ser un punt de referència per als lleidatans que van optar per menjar-se la mona a l’aire lliure, ja sigui en una de les taules o de pícnic, on els més petits eren sens dubte els protagonistes.

A l’Urgell, a mig matí desenes de persones van omplir diferents espais com el parc de l’ermita de Montalbà de Preixana, que també acollia el 47 Aplec de Sardanes amenitzat amb la música de la Bellpuig Cobla; el parc del Convent de Bellpuig; el santuari de la Bovera de Guimerà, i aquest any com a novetat el càmping municipal de Tàrrega, al qual van assistir unes 400 persones. A Mollerussa, com és tradició, es va fer el concurs d’una mona de la pastisseria Sant Isidori i els afortunats d’aquest any van ser Cynthia Carmona, el seu marit Iván i la seua filla Akira, de 18 mesos.



Els detalls