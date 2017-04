Ponent registra 24 denúncies per delictes d'odi en un any

Motivats per l’orientació política, la raça, la religió i per homofòbia

, i els Mossos d’Esquadra posen el focus en aquells que s’han comès per motius racials i vigilen la incidència que poden tenir en grups minoritaris els nous discursos de partits xenòfobs europeus. Segons els balanços delinqüencials de la policia catalana,Aquesta dada suposa que aquesta mena de denúncies gairebé s’han duplicat en un any, tot i que encara estan lluny dels 49 casos que es van registrar el 2014. Dels 24 delictes d’odi, set van estar motivats per l’orientació política; set més per xenofòbia o racisme; cinc per les creences religioses, i cinc més es van cometre per l’orientació sexual de la víctima. De fet, les denúncies per homofòbia s’han incrementat en aquests últims anys, ja que el 2015 no se’n va presentar cap davant dels Mossos i el 2014 n’hi va haver tres.Aquest tipus d’agressions, tant físiques com verbals, han anat sortint a la llum gràcies al treball de conscienciació d’entitats i policia, tot i que encara es manté una xifra oculta molt elevada. Com ja va publicar aquest diari, dos joves, un d’ells menor d’edat, van ser ingressats a l’hospital l’any passat després de patir una agressió física per la seua condició sexua l. Aquests dos casos d’homofòbia van ser els més greus registrats a Ponent l’any passat. D’altra banda, els delictes d’odi comesos per motius racistes són la principal causa de denúncia a Catalunya, de manera que els Mossos d’Esquadra vigilen si els discursos dels nous partits d’ultradreta europeus poden tenir incidència a Catalunya.Segons assenyala el balanç delinqüencial del 2016, en el conjunt de les províncies catalanes els delictes d’odi i discriminació per motius ètnics, d’origen o racistes han augmentat un 26,4%, amb 153 casos l’any passat. No obstant, els Mossos d’Esquadra alerten que moltes víctimes prefereixen no denunciar per por o vergonya, per la qual cosa el percentatge d’ocultació se situa entre un 25% i un 40%. Malgrat la proliferació dels discursos dels nous partits populistes, d’ultradreta i antieuropeus, els Mossos constaten que, gràcies a la col·laboració amb entitats i comunitats marroquines o musulmanes, aquesta tendència no ha arribat a Catalunya.