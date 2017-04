Un asteroide de 650 metres ens 'visita' aquest dimecres, però sense perill de col·lisió

Passarà a una distància d’1,8 milions de quilòmetres de la Terra

Un asteroide d’uns 650 metres ens "visitarà" aquest dimecres, aquesta vegada a una distància d’1,8 milions de quilòmetres en el seu màxim acostament a la Terra. És una aproximació -en termes astronòmics- "molt propera", però no existeix cap possibilitat de col·lisió.

Des del 2004 no passava un asteroide d’aquesta mida o major "tan a prop" de la Terra, informa al seu web la NASA, que assenyala que la pròxima trobada coneguda d’un asteroide de mida comparable no es produirà fins el 2027.

Aquell any, l’asteroide 1999 AN10 de 800 metres, passarà a tan sols una distància lunar, és a dir, a uns 380.000 quilòmetres de la Terra.

L’asteroide d'aquest dimecres es coneix com a 2014 JO25 i va ser descobert el maig de 2014 per astrònoms de l’observatori Catalina Sky Survey, a prop de Tucson (Arizona).

Està classificat com NEO, objectes pròxims a la Terra (Near Earth Object); es consideren NEO si, en la seua òrbita al voltant del Sol, passa a menys de 50 milions de quilòmetres de la Terra.

A més, està classificat com PHA (asteroides potencialment perillosos), ja que "viatjarà" a menys de vuit milions de quilòmetres del nostre planeta.

Dels més de 600.000 asteroides dels que es té constància en al nostre sistema solar, uns 12.000 estan catalogats com NEO i prop de 5.000 com PHA, assenyala Efe el director del Planetari de Pamplona, Javier Armentia.

A aquests últims cossos se’ls fa un seguiment més estricte i s’avaluen les probabilitats d’impacte per als propers cent anys, detalla aquest astrònom, qui recalca que no existeix cap perill que l’asteroide 2014 JO25 de dimecres col·lideixi amb la Terra.

Hi ha diferents escales que mesuren el perill d’un d’aquests asteroides, com la Escala de Torí (amb deu nivells), que té en compte la mida i la proximitat. Des que funciona (any 2000), cap asteroide no ha sobrepassat el nivell 1, segons Armentia, per a qui, si bé la probabilitat existeix, no s’ha de ser alarmista.

Segons dades de la NASA, l’esmentat asteroide assolirà el dia 19 el punt més proper a la Terra des dels últims 400 anys i no tornarà a "visitar-nos" almenys durant els pròxims 500.

De les propietats físiques d’aquest asteroide, que viatjarà a una velocitat d’uns 33 quilòmetres per segon, se sap poc, malgrat que la seua trajectòria és ben coneguda, així que aquest acostament servirà perquè els astrònoms aprofundeixin en el seu coneixement.

Segons Armentia, l’acostament d’aquest cos rocós és fonamental per al seu estudi: servirà sobretot per confirmar dades de massa i mida, i esbrinar la seua densitat, a partir de dades de la seua rotació.

Telescopis de diverses parts del món tractaran d’observar-ho i monitoritzar-lo, entre ells el sistema radar a Goldstone, Califòrnia, o l’Observatori d’Arecibo, a Puerto Rico.

La NASA assenyala que aquest asteroide té una superfície aproximadament dos vegades més brillant que la de la lluna i serà visible al cel nocturn després del dia 19: es preveu que brilli amb una magnitud 11 (el valor 1 és el més brillant), pel que podria ser visible amb petits telescopis òptics una o dos nits.

L’Institut d’Astrofísica d’Andalusia té prevista la seua observació, segons fonts del centre.

Armentia creu que la magnitud 11 no és suficient per a una fàcil observació: aquest asteroide quedarà fora de l’abast de la majoria dels ciutadans, per la seua brillantor, que no serà gaire intensa; només astrònoms o aficionats amb telescopis amb bons detectors podran fer observacions.