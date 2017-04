Sense viatge a Ponent deu nens sahrauís per falta de fons

Hi ha famílies acollidores de sobres, però cal pagar els bitllets

Una desena de nens sahrauís podrien quedar-se aquest estiu sense poder venir a Ponent per disfrutar del programa Vacances en pau per una mera qüestió econòmica. Hi ha famílies d’acollida de sobres, però falten fons. Així ho van explicar aquest dimarts els responsables de Sàhara Ponent, que van muntar una haima al pati del col·legi Riu Segre i van impartir formació als alumnes.

Maria González, membre de l’entitat lleidatana, va explicar que l’estiu passat van venir a Lleida 33 nens d’entre deu i catorze anys procedents dels campaments de refugiats del desert del Sàhara i que el 2012 van arribar a ser 45.

Enguany, si no canvien les previsions, seran només vint, malgrat tenir unes trenta famílies interessades a acollir-los. “Tot i la bona predisposició de moltes famílies, el nostre problema principal ara és trobar recursos econòmics per cobrir les despeses del viatge. Aquests ingressos procedeixen dels ajuntaments dels pobles on hi ha famílies d’acollida, d’empreses i particulars, però amb la crisi s’han reduït dràsticament”, va explicar González, i va fer una crida a la col·laboració. De fet, Sàhara Ponent ha fet aquests últims dies diversos actes promocionals en aquest sentit.

Durant l’activitat d’aquest dimarts al col·legi Riu Segre, els alumnes dels diferents cursos van passar per la haima i van conèixer com viuen els sahrauís i van aprofundir sobre el conflicte que els afecta.