Xiaomi llança el Mi6, un "telèfon estrella" per recuperar el mercat perdut

La fabricant xinesa de mòbils Xiaomi, que va arribar a ser líder nacional de vendes el 2015 però va perdre quota de mercat el 2016, va llançar aquest dimecres el Mi6, un nou "telèfon estrella" per a la companyia amb què espera recuperar el terreny arrabassat per rivals com Oppo o Vivo.

El Mi6, que es comercialitzarà a 2.499 iuans (360 dòlars), és el primer mòbil de la firma que compta amb el processador Snapdragon de Qualcomm, i presenta un emmagatzemament de 128 GB i una memòria RAM de 6GB com grans atractius, segons un comunicat de la firma.

També ofereix una càmera dual de zoom òptic especialment dissenyada per captar amb més claredat objectes distants i optimitzar els retrats desenfocant el fons després del retratat.

"És la culminació de sis anys d’investigació i desenvolupament, i representa el pinacle del nostre viatge fins ara", va destacar el fundador i conseller delegat de Xiaomi, Lei Jun, en el comunicat de la companyia.

La firma amb seu a Pequín, nascuda el 2010, va ser la "startup" (empresa emergent) més valuosa de l’any 2014 i va continuar la seua marxa ascendent el 2015, amb l’ajuda del brasiler Hugo Barra, antic vicepresident de Google, que es va convertir en el cap d’operacions internacionals de la companyia xinesa fins la seua marxa el gener d’aquest any.