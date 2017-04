Segons càlculs de l’Institut Català de les Dones, només el 7% de les víctimes porta el cas a la Justícia || Programa pioner per a la rehabilitació dels maltractadors

Dotze mil lleidatanes pateixen cada any violència masclista i no denuncien

Més de 12.000 lleidatanes que són víctimes cada any de violència masclista, ja sigui física o psicològica, no denuncia l’agressor, la qual cosa en manté la situació en silenci. Segons càlculs de l’Institut Català de les Dones, només el 7% de les dones que pateixen algun tipus de violència i que truquen al telèfon de la Generalitat (900 900 120) o van als serveis socials, acaben denunciant l’agressor. A la província de Lleida, els Mossos van registrar l’any passat un total de 917 denúncies i a Catalunya se’n comptabilitzen unes 15.000 a l’any.

Per fer balanç i impulsar noves mesures, Lleida va fer aquest dimecres la reunió de la taula institucional per abordar la violència masclista, en la qual participa l’Institut Català de les Dones (ICD), altres organismes de la Generalitat, la Diputació, consells comarcals, la Paeria, el Col·legi de l’Advocacia, Territorial Dones i Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, la presidenta de l’ICD, Teresa M. Pitarch, va avançar que, per lluitar contra aquest “problema estructural”, s’està dissenyant un programa pioner i integral centrat en la rehabilitació del maltractador. Segons Pitarch, el pla inclou un programa de rehabilitació durant la condemna i suport psicològic en la reinserció per evitar que torni a delinquir. Aquest pla, que l’ICD preveu concretar en el segon semestre de l’any, s’aplicarà en els tractaments actuals a les presons.

Una altra de les mesures que s’aplicaran és la millora de l’acompanyament de les dones durant el procés judicial, des del primer moment que posen la denúncia, fins a acabar el procediment. Sobre aquesta qüestió, Pitarch va recordar que en el 44 per cent de les denúncies que es reben no s’estableix cap mesura alternativa o ordre de protecció, per la qual cosa deixa, va dir, “el 56% de dones desprotegides”. Millorar l’acompanyament judicial, segons ell, augmentarà el nombre de denúncies i també les ordres de protecció.

La presidenta de l’Institut va afirmar que aquest any l’organisme comptarà amb un augment del 8,5% del seu pressupost, que es destinarà, sobretot, als nous programes i a reformular l’atenció directa als municipis, a més de la coeducació a les escoles. Una altra dada que preocupa és l’augment del 43% en les denúncies per violència sexual, ja siguin agressions, abusos o assetjament, situacions que fins ara estaven “naturalitzades”. Una problemàtica que s’abordarà amb un pla específic, que inclourà la lluita contra la mutilació genital i els matrimonis forçats.



Les claus