El Banc dels Aliments de Lleida recull menys productes el 2016 i també baixen els usuaris

Actualitzada 20/04/2017 a les 18:58

No obstant, ha pujat la qualitat dels aliments recollits

Balanç del Banc dels Aliments de Lleida

Durant el 2016 el Banc dels Aliments de Lleida ha disminuït el volum de recaptació i el nombre d’usuaris atesos respecte l’any anterior. No obstant això, els productes recollits han sigut de més qualitat, tal com van prioritzar els voluntaris. Un dels motius d’aquesta disminució és que l’any passat no es va fer la campanya de primavera. A més, els supermercats han donat menys menjar perquè cada cop s’administren millor i per tant generen menys excedent alimentari. Cal afegir també que l’any 2015, fruit del veto rus, es va donar molta fruita al banc d’aliments, segons ha explicat aquest dijous Oriol Berenguer, director tècnic del Banc dels Aliments de Lleida.



Per cobrir els mesos d’estiu l’entitat ha presentat la campanya “La fam no fa vacances”, amb la que ja tenen vint activitats tancades i amb les que esperen reunir 40.000 quilograms de menjar.