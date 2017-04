El consum de tabac de cargolar es dispara per la falsa creença que és menys nociu

Actualitzada 20/04/2017

Un estudi confirma que té la mateixa nicotina, quitrà i monòxid de carboni que el tradicional



El preu més assequible i la falsa creença que és menys perjudicial per a la salut ha fet que el consum de tabac de cargolar s’hagi multiplicat per 11, mentre que el consum de tabac tradicional ha descendit un 17,3 %, segons un estudi fet per la Universitat d’Alcalá de Henares i l’Institut Català d’Oncologia (ICO).



El consum del tabac de cargolar ha passat de ser utilitzat per l’1,4 % dels fumadors al 15,4 % en el període de 2004 a 2012, segons l’estudi, liderat pel director del Centre Col·laborador de l’OMS per al Control del Tabac de l’ICO, Esteve Fernández, i la primera autora del qual és Xisca Sureda, professora de la Universitat d’Alcalá de Henares de Madrid (UAH).



L’estudi compara la prevalença i el patró del consum del tabac abans de l’aplicació de la Llei 28/2005 i després de la implantació de la Llei 42/2010 de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes relacionats amb el tabac.



La investigació, que publica la revista Environmental Research, demostra que la prevalença en el consum del tabac ha canviat poc, passant del 26,6 % al 24,1 %, amb la mateixa evolució temporal observada abans de l’entrada en vigor de les lleis.



Però els hàbits dels fumadors sí que han canviat, ja que el consum de les cigarretes tradicionals entre els fumadors ha baixat del 89,1 % al 71,8 %, mentre que el tabac de cargolar ha augmentat de l’1,4 % al 15,4 %.



Segons les enquestes realitzades entre 2004-2005 i 2011-2012 a 1.037 residents a Barcelona, la proporció de fumadors de tabac de cargolar és més gran entre els homes (19,8 % davant un 9,5 % de dones), les persones d’entre 16 a 44 anys (22,9 % respecte al 5,8 % de participants de 45 a 65 i el 4 % de majors de 65) i els enquestats amb educació secundària i universitària (17,7 % i 18,5 %, respectivament, davant el 7,9 % dels entrevistats amb estudis de primària).



"El preu més assequible del tabac de cargolar i algunes creences equivocades dels fumadors podrien ser les causes que expliquin l’augment del consum del tabac de cargolar", ha explicat Xisca Sureda. "Els usuaris del tabac de cargolar pensen que fumen menys quantitat i que aquest tipus de cigarro és menys perjudicial per a la salut que el manufacturat", ha afegit la investigadora.



Tanmateix, les dades de l’estudi confirmen que no hi ha cap diferència en les concentracions de cotinina (alcaloide del tabac i metabòlit de la nicotina) a les mostres de saliva dels fumadors. "El tabac de cargolar té la mateixa nicotina, quitrà i monòxid de carboni que el tradicional, no hi ha cap diferència", ha advertit Sureda.



D’altra banda, l’estudi també conclou que les polítiques que regulen el preu del tabac a Espanya han afectat principalment el tabac tradicional, mentre que altres tipus de tabac, com el de cargolar, s’han convertit en alternatives més econòmiques per als fumadors. "Tenint en compte aquests resultats, s’han de revisar els impostos amb la intenció d’equiparar el preu dels diferents productes del tabac. L’augment de preus és la principal mesura de control del tabac", ha demanat Esteve Fernández.



En el treball publicat també han participat investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), de la Universitat de Barcelona, de l’Institut del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i de la Universidad Pompeu Fabra.