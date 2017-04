Eduardo Mendoza rep el Premi Cervantes reivindicant l’humor

L’escriptor barceloní promet ser el de sempre: “De professió, les meues tasques”

L’escriptor barceloní Eduardo Mendoza va rebre ahir el premi Cervantes, el guardó més important de les lletres en espanyol, en una cerimònia en la qual l’humor va servir com a fil conductor, especialment amb la intervenció del premiat, que va arrancar el somriure dels assistents en diversos moments de l’acte. Mendoza va ser dels primers a arribar al Paranimf de la Universitat d’Alcalá de Henares, gairebé una hora i mitja abans del començament, acompanyat de la seua primera esposa, Ana Soler, així com pels dos fills, Ferran i Alexandre. Amb un jaqué, com és habitual en aquesta cerimònia, l’escriptor va