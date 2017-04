Més de 80 persones tracten

L’entitat que gestiona el centre obrirà a Ponts un pis per a la reinserció final

Un home d’entre 28 i 30 anys i que ha tingut una addicció d’anys a la cocaïna i l’heroïna. Aquest és el perfil de les persones que l’Associació Egueiro atén a la comunitat terapèutica de desintoxicació de Torreblanca, a Ponts. Hi passen cada any entre vuitanta i cent persones i ben aviat obrirà un pis a Ponts per a la reinserció final.Entre vuitanta i un centenar de persones passen cada any, des de ja fa un quart de segle, per la comunitat terapèutica de Torreblanca, situada al terme municipal de Ponts, amb l’objectiu de tractar-se per superar una important addicció