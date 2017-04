Una campanya promocional posarà a la venda 250.000 bitllets d'AVE a 25 euros

EFE Actualitzada 21/04/2017 a les 13:22

Rajoy anuncia una nova inversió de 500 milions per a nous trens de l'alta velocitat

© Un tren AVE a l'estació Lleida-Pirineus. Segre

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest divendres una nova inversió de 500 milions d’euros per adquirir quinze trens d’alta velocitat. Durant l’acte commemoratiu del vint-i-cinc aniversari de l’alta velocitat a Espanya, celebrat a l’estació sevillana de Santa Justa, Rajoy ha explicat que si a aquesta quantitat se sumen la inversió ja prevista al novembre per a nous trens el total serà de 1.300 milions.



Rajoy també ha anunciat una campanya promocional amb motiu d’aquest aniversari per la qual es posaran a la venda 250.000 bitllets de AVE a un preu de 25 euros cada un.



També ha donat el cap de l’Executiu una notícia per a Andalusia, en assegurar que les obres de connexió d’alta velocitat a la línia entre Sevilla i Màlaga en l’entorn d’Almodóvar del Río es licitaran l’any que ve. Anuncis tots que ha fet en un acte en el qual ha subratllat que "tot govern ha de gestionar amb responsabilitat els cabals públics, perquè estem parlant dels diners dels espanyols".



En presència de la presidenta andalusa, Susana Díaz, Rajoy ha fet l’anunci de la licitació de l’esmentat tram d’Almodóvar del Río que segons ha subratllat permetrà una important reducció dels temps de viatge entre Sevilla i Màlaga i entre Sevilla i Granada.



Abans, Díaz ha reclamat el Govern que faci una aposta per Andalusia en matèria d’infraestructures de la mateixa manera que ho va fer l’Executiu de Felipe González el 1992 amb el AVE Madrid-Sevilla. Mariano Rajoy ha viatjat des de Madrid a l’estació sevillana de Santa Justa al mateix tren que fa avui vint-i-cinc anys va fer el primer trajecte comercial entre aquestes dos ciutats.



Ha estat un viatge commemoratiu en el qual el president del Govern ha estat amb el ministre de Foment, Iñigo de la Serna, els presidents d’Adif i Renfe i altres autoritats i treballadors de l’empresa, entre ells els dos maquinistes que van portar els AVE de Madrid a Sevilla i de Sevilla a Madrid el 21 d’abril de 1992.



Alfredo Conde, maquinista d’aquell tren que va sortir d’Atocha fa vint-i-cinc anys i actualment responsable del corredor sud, ha estat el conductor d’aquest acte en el que el president ha subratllat que "fossin del color que fossin" tots els governs d’Espanya des de 1992 han considerat el AVE una aposta estratègica. Ha defensat per això l’esforç pressupostari realitzat tot aquest any per a l’alta velocitat, recursos que segons la seua opinió estan "ben assignats" perquè, ha subratllat, són inversions productives diàries sostingudes en el temps.



L'AVE, ha dit Rajoy, s’ha convertit en "el gran company de viatge de la modernitat" a Espanya, que compta amb la segona xarxa més extensa del món, i també ha assenyalat que aquesta infraestructura ha permès que els espanyols siguin "més veïns els uns dels altres".



Ha recordat a més que en aquests vint-i-cinc anys hi ha hagut 357 milions de viatgers en els serveis de l’alta velocitat espanyola, una "xifra digna de celebració", i per això, ha anunciat la campanya promocional dels 250.000 bitllets a vint-i-cinc euros.



Mariano Rajoy ha donat en el seu discurs altres xifres com la que l’oferta de serveis del AVE ha passat en vint-i-cinc anys de les 4.986 circulacions a 63.869 el 2016. Ha recordat així mateix que l’ocupació mitjana dels trens és per sobre del 85 per cent i la puntualitat és del 95,6 per cent.



Rajoy ha tancat el seu discurs recalcant que "entre tots" s’han aconseguit en aquests anys unes infraestructures que són "un actiu" la "marca país". "Hem d’estar orgullosos d’elles i han de servir per posar de relleu els nostres èxits compartits", ha dit el cap de l’Executiu.



Per mostrar l’esmentat orgull, ha explicat, des d’avui els trens d’alta velocitat portaran el nom de grans personatges de la història, la cultura i l’art d’Espanya. La màquina en la qual ha viatjat ell es diu ja Miguel de Cervantes. "Així la cultura espanyola circularà a tota velocitat per la nostra geografia", ha dit.



Abans d’intervenir en aquest acte, Rajoy ha visitat a les andanes de Santa Justa una exposició fotogràfica organitzada per l’agència EFE en col·laboració amb Renfe i Adif que mostra imatges d’aquests vint-i-cinc anys d’alta velocitat a Espanya.