‘Food trucks’ als Camps Elisis tot el cap de setmana

Aquest any el festival Rumm gira entorn de la Diada de Sant Jordi || Propostes que van des de la cuina asiàtica fins a la brasilera

El festival gastronòmic Rumm, organitzat per Idea de Patata, va obrir ahir les portes als Camps Elisis en la que és la quarta edició, que es podrà visitar fins demà. El cantant Er Taqueta va amenitzar la presentació amb actuacions de rumba i una zona infantil amb unflables que estarà disponible durant totes les jornades. Aquest any compten amb 28 food trucks o menjar sobre rodes provinents de diferents punts com Andalusia, Madrid, València o Barcelona, que atansen a la ciutat una gran varietat de propostes gastronòmiques. El director del Rumm, Marc Tarrés, va explicar que “els assistents tindran l’oportunitat