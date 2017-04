Formació contra el trastorn límit de la personalitat

L’associació Salut Mental Ponent atén 40 lleidatans amb aquesta malaltia

L’associació Salut Mental Ponent (SMP) atén actualment quaranta persones amb trastorn límit de la personalitat (TLP), una malaltia mental greu que necessita tractament psicoterapèutic i que les retallades en sanitat han deixat sota mínims. Per aquesta raó, l’associació va organitzar ahir una jornada formativa a la qual van assistir vuitanta professionals entre psicòlegs, psiquiatres, treballadors socials i educadors socials, impartida per Eulàlia Ripoll, psiquiatra especialitzada en aquest tipus de trastorns. Segons va explicar Ripoll, les persones afectades de TLP es caracteritzen per tenir unes relacions interpersonals caòtiques, distorsió en l’àrea de la identitat i l’autoimatge (viuen en els extrems), distorsió