Dos mil persones a Lo Closcamoll

El festival de música infantil es va celebrar ahir al col·legi Àngel Guimerà de Tàrrega

La secció de pares de l’associació Agrat, organitzadora del festival musical infantil Lo Closcamoll, va vendre ahir més de 2.000 entrades d’aquest muntatge dedicat al públic familiar a Tàrrega. Una de les responsables, Anna Homs, va explicar que en la tercera edició el certamen va estrenar nou emplaçament al col·legi Àngel Guimerà, després que en les dos edicions anteriors quedessin petits els recintes en els quals s’havia programat. L’associació Agrat va fer una valoració positiva, tant de la bona resposta del públic com del nou espai.

Lo Closcamoll també va créixer aquest any en artistes i hi van actuar fins a quatre grups musicals: Pot Petit, Heavies per Xics, Karokesband Kids, Xiula i Reggae per Xics. A més, Agrat va apostar per reforçar l’apartat de food trucks per poder donar resposta a la demanda de menjar i beguda del públic. El festival es va completar amb una gran varietat d’activitats paral·leles, des de tallers, contacontes fins a jocs de fusta de gran format, entre d’altres. Pares i mares van valorar l’Espai Popa i la ludoteca pensats per als més petits. Per la seua part, el regidor de Cultura, Raúl Palacios, va afirmar que “Lo Closcamoll és una festa cívica, pacífica i amb un alt valor social que permet fer de Tàrrega una ciutat viva i vital”.