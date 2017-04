Jugar i divertir-se a l’hospital

Voluntaris de Creu Roja Joventut han atès en els últims 25 anys 25.000 nens ingressats a l’Arnau de Vilanova || L’objectiu, amenitzar la seua estada a través de jocs i tallers

Jugar, divertir-se, crear i aprendre a l’hospital és possible per als nens ingressats a l’Arnau de Vilanova gràcies a Creu Roja Joventut i el seu projecte Infància Hospitalitzada, una iniciativa que ara compleix un quart de segle gràcies a la col·laboració de desenes de voluntaris. Durant aquests 25 anys, aquests joves han atès 25.000 nens i nenes, amb una mitjana d’entre 15 i 20 a la setmana. “El nostre objectiu és normalitzar el pas per l’hospital, cobrir les necessitats lúdiques dels petits i, en definitiva, fer-los l’estada més amena”, va explicar ahir Sandra Serra, directora de Creu Roja Joventut de