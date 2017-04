El 17% dels conductors reconeix haver comès delictes al volant

EFE Actualitzada 24/04/2017 a les 12:18

La condemna més habitual és per conduir sota la influència de l’alcohol o drogues, amb un 60% dels casos

Més de 4,5 milions d’automobilistes espanyols (el 17 % del total) reconeix haver comès delictes al volant, com conduir després d’haver begut o ingerit drogues, i més de nou milions desconeix que pot anar a la presó per infringir les normes de seguretat viària.



Així es desprèn de l’exhaustiu Estudi "Delictes i criminalitat viària a Espanya. Evolució de la delinqüència contra la seguretat vial (2012-2015), realitzat per la Fundación Línea Directa en col·laboració amb Fesvial.



L’informe analitza més de 580.000 judicis per delictes contra la seguretat viària i unes 450.000 condemnes imposades entre el 2012 i el 2015, i es completa amb una enquesta a 1.700 conductors.



El director de la Fundació, Francisco Valencia, ha presentat aquest dilluns aquest estudi, que reflecteix que des del 2008 s’han incoat gairebé 900.000 procediments judicials sobre seguretat viària, dels quals 650.000 han acabat en condemna. La condemna més habitual és per conduir sota la influència de l’alcohol o drogues, amb un 60 % dels casos, seguida pel fet de conduir sense permís (27 %), provocar un greu risc per a la circulació (7 %) i negar-se a fer el test de drogues o alcohol (3,5 %).



València ha subratllat que més d’un terç de tots els delictes que es cometen a Espanya (el 35 %) són contra la seguretat viària.