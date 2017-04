El Dia de les Esquadres condecora a Lleida 162 agents i 13 ciutadans

Actualitzada 24/04/2017 a les 18:11

L’acte d’aquest dilluns a la Seu Vella també ha servit com a homenatge per a Xavier Ribes i David Iglesias, els dos agents rurals morts a trets a Aspa a mans d'un caçador

Han estat condecorats 162 agents i 13 ciutadans.

Un total 162 agents dels diferents cossos policials i 13 ciutadans han estat condecorats aquest dilluns durant l'acte solemne del Dia de les Esquadres a la Seu Vella. Es tracta de la diada del cos de Mossos d’Esquadra a la regió de Ponent i també al Pirineu, en què es ressalten els valors que ha de representar la policia catalana i es reconeix la tasca diària de molts ciutadans que combreguen amb els seus principis.



El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, ha recordat que el govern ampliarà en 500 les places de Mossos en tot Catalunya i ha animat a totes les policies a seguir treballant per reduir els fets delictius al territori.



El nou comissari Xavier Monclús, per la seva part, ha recordat el descens d'un 30 per cent dels delictes contra el patrimoni a la regió de Ponent, tot i que cal, diu, seguir treballant per consolidar aquesta tendència.



Durant l'acte solemne han estat presents en record Xavier Ribes i David Iglesias, els dos agents rurals morts a Aspa a mans d'un caçador mentre estaven de servei.



Entre els ciutadans condecorats hi ha un grup de mediadors de centres educatius de Ponent han rebut el reconeixement de la policia catalana.



La diada dels Mossos ha servit per destacar també la col·laboració entre els diferents cossos per preservar la seguretat dels ciutadans.