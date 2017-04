Als internautes els preocupa cada vegada més la privacitat a la xarxa

EFE Actualitzada 24/04/2017 a les 12:42

Prop de la meitat rebutgen utilitzar el comerç electrònic per desconfiança

© Joves usuaris d'internet. EFE

Als usuaris d’internet els preocupa cada vegada més la seua privacitat a la xarxa i el 49 % dels internautes no fa ús del comerç electrònic per aquesta raó, segons un nou estudi d’Ipsos i del Centre per a la Innovació de la Governança Internacional (CIGI) difós aquest dilluns per un organisme de l’ONU.



Publicat amb motiu de la setmana del comerç electrònic que organitza a Ginebra l’Agència de Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament (UNCTAD), l’enquesta revela que la falta de confiança dels usuaris a internet, entre altres coses per les informacions sobre atacs cibernètics en processos electorals, "obstaculitza el desenvolupament de l’economia digital".



El sondeig, efectuat entre 24.225 usuaris d’internet a 24 països entre el 23 de desembre de 2016 i el 21 de març de 2017, la desconfiança se centra en la ciberdelinqüència (un 82 %), les pròpies companyies d’internet (64 %) i els governs (65%).



"El cordó umbilical d’internet és la confiança i quan aquesta queda feta malbé, les conseqüències per a l’economia digital són gairebé irreparables", va assenyalar en un comunicat el director del programa de Seguretat i Polítiques Globals de CIGI, Fen Osler Hampson.



La falta de confiança "probablement allunyarà gent de plataformes electròniques" a l’Orient Mitjà, l’Àfrica i Amèrica Llatina, sosté, el que suggereix que els potencials beneficis del comerç electrònic es reparteixen de manera desigual al món.



L’enquesta també apunta a grans diferències en el comportament dels usuaris del comerç electrònic, ja que a la Xina, l’Índia i Indonèsia més del 86 % dels participants en el sondeig aspiren a fer pagaments pel mòbil el proper any, davant menys del 30 % a França, Alemanya i el Japó. També revela que fins i tot en un món digitalitzat, la ubicació importa.



El 55 % dels enquestats van indicar que prefereixen comprar béns i serveis en línia fets al seu propi país. "L’enquesta confirma la importància d’una protecció adequada del consumidor i de les seues dades, àrees en les quals molts països en vies de desenvolupament encara estan endarrerits," va assenyalar la directora de la divisió de Tecnologia i Logístiques de l’UNCTAD, Shamika Sirimanne.



"Gairebé el 50% dels usuaris d’internet enquestats no confien en la xarxa i aquesta falta de confiança afecta la manera en què fan ús de la mateixa", va afirmar al seu torn la vicepresidenta de Política Global per a la Societat d’Internet, Sally Wentworth.

Segons la seua opinió, el resultat de l’enquesta subratlla la importància que es prenguin mesures per generar confiança en internet, mitjançant la utilització del tecnologies com l’encriptat a fi de fer les comunicacions segures.