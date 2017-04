Esterri d’Àneu busca milionari

Enrenou en aquesta localitat del Pallars Sobirà després que la Lotto 6/49 hi deixés 5 milions, gairebé el triple del pressupost municipal || L’afortunat va invertir un euro en una aposta automàtica

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Carrers, botigues, bars, perruqueries i fins i tot al banc. A tots els racons d’Esterri d’Àneu no es parlava de cap altra cosa ahir que no fossin els cinc milions d’euros que va deixar el sorteig de la Lotto 6/49 a un sol guanyador dissabte passat. Concretament, una persona que va jugar un euro en una aposta automàtica va guanyar 5.040.515 euros a l’encertar els sis números del sorteig: 2, 3, 11, 12, 22 i 33. El que ningú no sabia ahir (o almenys no ho deia) era qui era l’afortunat o afortunada. “Pot ser que sigui un veí del