Lleida, capital de l’Orgull LGTB

La ciutat acollirà el 17 de juny els actes descentralitzats de la Comissió Unitària 28-J || Amb manifestació, activitats infantils i xarrades, entre d’altres

Lleida serà, el proper 17 de juny, la seu dels actes descentralitzats que organitza la Comissió Unitària 28-J en el marc del Dia per a l’Alliberament lèsbic, gai, bisexual, de persones transsexuals i intersexuals, que es commemora el 28 de juny. La capital de Ponent, que pren el relleu a Ripollet, ha estat l’escollida per organitzar la festa que se celebra de forma paral·lela a l’acte central que cada any acull Barcelona. Així ho va explicar ahir a aquest diari Sandra Castro, presidenta de l’associació Colors de Ponent, que es va reunir amb el regidor Fèlix Larrosa per preparar l’esdeveniment.