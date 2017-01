Aigüestortes en 'timelapse'

<!--cke_bookmark_779S--><!--cke_bookmark_779E-->

El timelapse o filmació a intervals és una tècnica fotogràfica per mostrar esdeveniments a alta velocitat que normalment transcorren molt lentament, com poden ser el pas dels núvols, estrelles o la floració d'una planta.

La productoraha publicat aun espectacular timelapse del Parc Nacional d'Aigüestortes, on s'hi poden veure diversos pics i estanys emblemàtics del parc, com també pasas per algunes poblacions com Espot o Esterri d'Àneu.